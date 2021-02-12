Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.

İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya