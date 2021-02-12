Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

12.02.2021 01:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:04
Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.

İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Mesut Özil Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mahkeme England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık'ta hortum nedeniyle 4 tekne battı, binalar ve araçlarda hasar oluştu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 01:04:29. #1.16#
title