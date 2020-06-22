Ayvalık'ta heyecanlı anlar.
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Ayvalık'ta heyecanlı anlar.

22.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:29

Ayvalık'ta heyecanlı anlar...Yunan Sahil Güvenlik 35 göçmenin olduğu şişme botunu Türk karasularına itti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni fark eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenleri bir Yunan bir Türk tarafında heyecan dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; bir şişme botla Midilli Adası'na gitmekte olan düzensiz göçmenleri fark eden Yunan Sahil Güvenlik botları Afgan grubun botunu önce patlatmaya çalıştı. Bununla yetinmeyen aralarında çok sayıda kadın ve çocuklarında bulunduğu şişme botu içinde olanlar ölümle kalım savaşı yaşanırken Yunan botları olanları Türk karasularına itti.

Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında yaşanılan olayda mültecilerin imdına Ayvalık Sahil Güvenlik botları yetişti. 35 Afgan göçmeni kurtararak, Cunda Adası'na getirdi. Göçmen gruba yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapan ekiplerin bu davranışı olaya tanık olan balıkçılar ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. 35 Afganistan uyruklu göçmen için yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık'ta heyecanlı anlar.

Kaynak: İHA

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