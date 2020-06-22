Ayvalık'ta heyecanlı anlar
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Ayvalık'ta heyecanlı anlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye çalışan 35 Afganis göçmeni fark eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri Türk karasularına itti.

Ayvalık'ta heyecanlı anlar
22.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:21

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye çalışan 35 Afganis göçmeni fark eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri Türk karasularına itti.

Şişme botla yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmekte olan düzensiz göçmenleri fark eden Yunanistan Sahil Güvenlik botları, Afgan grubun botunu önce patlatmaya çalıştı. Bu sırada aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu şişme botta ölüm kalım savaşı yaşanırken, Yunan güvenlik güçleri botu Türk karasularına doğru itti. Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında yaşanan olayda mültecilerin imdadına Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 35 Afgan göçmeni kurtaran Türk Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri Cunda Adası'na getirdi. Göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapan ekiplerin bu davranışı olaya tanık olan balıkçılar ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. 35 Afganistan uyruklu göçmenin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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