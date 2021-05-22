Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınayla denizde ve karada oluşan hasarın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınayla denizde ve karada oluşan hasarın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı kıyısında parçalanarak batan gezi teknelerinin enkazları Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık belediyeleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD tarafından kaldırılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı, bölgede inceleme yaptı.

Cunda Uygulama Oteli'nde fırtınadan etkilenen balıkçılar ve gezi teknesi sahipleriyle bir araya gelen Şıldak, Canbey ve Yavuz, sorunları dinledi.

Şıldak, 100 civarındaki teknenin hasar gördüğünü belirterek, bazı binalarda çatıların uçması ve pencerelerin kırılması gibi hasarların da mevcut olduğunu söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelecek bildirimlere istinaden tespit çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir yandan da su altında bulunan teknelerimizin çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Biz bugün vatandaşlarımızı ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettik, hem de süren çalışmaları yerinde inceledik. Teknelerimizin onarımı, rıhtıma meydana gelen hasarın giderilmesi çalışmaları, Altınova'daki yürüyüş köprüsünün onarım çalışmaları, hasar tespit çalışmaları, sigorta şirketlerinin yürüteceği faaliyetler, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin bu çalışmalara yapacağı katkılar ve afetten zarar gören vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız rahatlatıcı, destekleyici mahiyetteki maddi yardım süreçleri yakından takip ediyor ve koordinasyonlarını sağlıyoruz. İlçemizin çok önemli ihtiyacı olduğunu bildiğimiz ve bu konudaki süreci takip ettiğimiz balıkçı barınağı, iskele yapımı ve çekek yerinin kapasitesinin artırılması konularındaki çalışmaları da en başta sayın milletvekillerimizin de destekleriyle yakından izleyeceğiz."

Canbey de afette can kaybı yaşanmamasının kendileri için tek teselli olduğunu ifade ederek, "Ama çok ciddi bir maddi hasar var. Bu hasarla ilgili de devletimiz afetzedelerin yanında. Dün itibarıyla Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. Bütün bakanlıklarımız şu an için hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyorlar. Bu çalışmanın ardından bakanlıklarımızdan, Cumhurbaşkanlığımızdan, valiliğimizden, büyükşehir belediyemizden gelecek yardımları kendilerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ayvalık Kaymakamlığımız da bu yönde bir fon oluşturdu." dedi.

Subaşı ise afetten zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaraların bir an önce sarılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın