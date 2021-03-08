Ayvalık'ta Hamdibey Mahalle Evi açılışa hazır
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Ayvalık'ta Hamdibey Mahalle Evi açılışa hazır

08.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:46
Ayvalık'ta Hamdibey Mahalle Evi açılışa hazır

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, seçim öncesi sözünü verdiği projelerinin arasında yer alan mahalle evlerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, seçim öncesi sözünü verdiği projelerinin arasında yer alan mahalle evlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Hamdi Bey Mahallesi'nde hazırlıkları tamamlanan dördüncü mahalle evini ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, Muhtar Rafet Taşkara ve gönüllü vatandaşlarla yapılan son hazırlıkları denetledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, mahalle evleriyle, imkanları sınırlı öğrencilerin ve ailelerin yanında yer aldıklarını, onlara hizmet götürdüklerini belirten Başkan Ergin, mahalle evleri açmaya devam edeceklerini söyledi.

Ergin, "Pandemi nedeniyle açılışını ertelediğimiz mahalle evinde Ayvalık Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği getirmek, eğitimden geri kalmamalarını sağlamak için öğrencilerimize gönüllü yurttaşlarla dayanışma içinde tabletlerini ulaştırdık. İnternet erişimini sağladık" dedi.

Bundan sonraki hedeflerinin mahallede yaşayanlara ekonomik katkı sağlayacak hizmetlere yönelmek olduğunu vurgulayan Ergin, 'Önümüzdeki süreçte, müzik atölyesi, ardından sabunhane, dikiş atölyesi gibi projeleri uygulamak istiyoruz. Eğitim ve öğretime destek olacak etüt projelerimiz var. Daha sonra vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık yapacak söyleşilerimiz olacak. İyi günlerinde de kötü günlerinde de vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Hedefe götürecek her türlü projeye kapımız açık. Mahallenin ihtiyacını neyin gidermesi gerekiyorsa, burada uygulamak istiyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Hamdibey Mahalle Evi açılışa hazır
Ayvalık'ta Hamdibey Mahalle Evi açılışa hazır
Ayvalık'ta Hamdibey Mahalle Evi açılışa hazır
Ayvalık'ta Hamdibey Mahalle Evi açılışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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