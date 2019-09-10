Ayvalık'ta hakkı bey yarımadası'nda yangın (2)

10.09.2019 19:26

SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangınına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri ve arazözler yangına müdahale etti. Çam ormanlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangına, 3 helikopterle havadan, orman işletme arazözleri ile de karadan yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları da destek verdi. 4 dekar çam ormanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Hüsnü EVREN- Abdulkadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: DHA