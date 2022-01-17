Ayvalık'ta gündoğumu sırasındaki dolunay görüntülendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de gündoğumu sırasında görülen dolunay seyirlik görüntüler oluşturdu.

Ayvalık ilçesinde günün ilk ışıklarına kadar parlayan ay, sabah saatlerinde güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Bu anı fark eden vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Denizin üzerinden batan ay, fotoğraf severler tarafında da görüntülendi. Dolunayın, bu akşam da aynı ihtişamla Ayvalık semalarında gözlemlenmesi bekleniyor.