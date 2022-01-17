Ayvalık'ta gündoğumu sırasındaki dolunay görüntülendi - Haberler
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Ayvalık'ta gündoğumu sırasındaki dolunay görüntülendi

Ayvalık'ta gündoğumu sırasındaki dolunay görüntülendi
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'de gündoğumu sırasında görülen dolunay seyirlik görüntüler oluşturdu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de gündoğumu sırasında görülen dolunay seyirlik görüntüler oluşturdu.

Ayvalık ilçesinde günün ilk ışıklarına kadar parlayan ay, sabah saatlerinde güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Bu anı fark eden vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Denizin üzerinden batan ay, fotoğraf severler tarafında da görüntülendi. Dolunayın, bu akşam da aynı ihtişamla Ayvalık semalarında gözlemlenmesi bekleniyor.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Güncel, Haber

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