Ayvalık?ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayvalık?ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi

Ayvalık'ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimiBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin ardından, koronavirüs denetimi yapıldı.

Ayvalık?ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi
06.08.2020 20:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:32

Ayvalık'ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin ardından, koronavirüs denetimi yapıldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yönetiminde; toplu taşıma araçları, gezi tekneleri ve plajlar başta olmak üzere, ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.  Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık'ta da sabah saatlerinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe kuralı denetlendi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen denetim, meydan duraklarından başladı. Ekipler, toplu taşıma araçları içinde ve duraklarda maske ile sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uymaları konusunda uyardı.Bazı vatandaşlar, denetimin haberli olması nedeniyle toplu taşıma araçlarında önceki günlere nazaran kurallara uyulduğunu belirtti. Başta Sarımsaklı olmak üzere toplu taşıma araçlarında denetim olmayan günlerde yığılma yaşandığını belirten vatandaşlar, habersiz yapılacak uygulamanın bunun önüne geçebileceğine vurgu yaptı.'DAHA İYİNİN ARAYIŞI İÇİNDEYİZ?Toplu taşıma aracına binerek, vatandaşlara kurallara uyulup uyulmadığını soran, şoförlere de kurallara uygun sayıda yolcu almalarının önemini anlatan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, 'Koronavirüsü önlemek için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Genel itibarıyla şoförlerimiz kurallara uyuyor. Vatandaşlarımızın ve şoförlerimizin beraberce bu işi yönetmeleri gerekiyor. Herkesin, bu konunun kişisel ve toplumun sağlığını ilgilendirdiği bilincine kavuşması gerek. Uygulamalarımızla biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Komisyondaki arkadaşlarımızla beraber biz bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ben daha iyi olacağımızı ümit ediyorum. Çok şükür bir problemimiz yok, gayet iyiyiz ama daha iyinin arayışı içerisindeyiz' dedi.

Ayvalık'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında genel bir denetime çıktıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, pandemiyi kurumların tek başına aşamayacağını, vatandaşların dirayetinin çok önemli olduğunu söyledi.Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimin ardından günübirlik tur yapan teknelere gidildi. Tekne yolcu kapasitesi ve alınan tedbirleri inceleyen Kaymakam Görgülüarslan ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla da sohbet etti. Denetimlere, plajlarda devam edildi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim 3. Sayfa
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Magazin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Ekonomi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Çorum Valisi, 'Vaka artış hızı yükseldi' diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var Güncel
Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i 'CHP'nin başında İnce olmalı' diyor
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
İçişleri Bakanı Soylu başkentte halk otobüsüne bindi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu
İçişleri Bakanı Soylu başkentte halk otobüsüne bindi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Ayvalık?ta gezi tekneleri ve plajlarda koronavirüs denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 21:06:09. #1.14#
title