Ayvalık'ta gençler için kariyer günleri başlıyor
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Ayvalık'ta gençler için kariyer günleri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ayvalık'ta gençler için kariyer günleri başlıyor

Ayvalık'ta üniversite mezunu gençler, ücretsiz olarak işgücü kariyer geliştirme programından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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Ayvalık'ta üniversite mezunu gençler, ücretsiz olarak işgücü kariyer geliştirme programından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Program gelişmiş ülkelerin tamamında, prestijli üniversitelerin bünyesinde ya da İş Okulları'nda (Business School) yüksek ücretli MBA programlarının önemli bir parçası olarak verilirken Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek olan program on hafta, yirmi seans sürecek ve online platformda gerçekleşecek. Katılımcı sayısı sınırlı tutulacak, 17 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak programa kayıt için secil.sokmen@gmail.com adresine iletişim bilgilerini de içeren e-posta 5 Mayıs 2021 tarihine kadar gönderilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı gençlere programa katılım yapmaları için çağrıda bulundu. Başkan Ergin, "Kariyerini çok uluslu büyük şirketlerde ve yurtdışı araştırmalarıyla destekleyen Seçil Sökmen tarafından tasarımı yapılmış programda, katılımcılar dinleyerek değil, hazırlayacakları proje sunumlarıyla; araştırma, bilgiyi deneyimleme ve aktif katılımcı olma yoluyla gelişecekler. Ayvalıklı gençler bu programı kaçırmayın" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta gençler için kariyer günleri başlıyor
Ayvalık'ta gençler için kariyer günleri başlıyor
Ayvalık'ta gençler için kariyer günleri başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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