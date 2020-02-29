Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
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Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

29.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:36
Ayvalık'ta fırtına tekneleri batırdı
BALIKESİR'in ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Ayvalık ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı 5 balıkçı teknesi alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. 


- Balıkesir

Kaynak: DHA

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