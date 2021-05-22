AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
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AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR

AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dün etkili olan fırtınanın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken, tekne sahipleri ise acil olarak barınak yapılmasını istiyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dün etkili olan fırtınanın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken, tekne sahipleri ise acil olarak barınak yapılmasını istiyor.

Ayvalık ilçesinde dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle 30 tekne battı. Bir çok tekne ise zarar gördü. Yaşanan fırtına sonrası Ayvalık genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından ise temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Tekne sahipleri ise acil barınak yapılmasını istiyor.

Yaşanan fırtınanın şiddetine göre Ayvalık'ta her yıl teknelerin zarar gördüğünü belirten tekne sahipleri ise acilen barınak yapılmasını istiyor. 27 metrelik teknesi sulara gömülen Özger Cömert, 'Dün sabah beklenenden daha şiddetli bir fırtına oldu. Teknemiz parçalandı. Burada balıkçı barınağı, bir limanımız olmadığından dolayı her sene başımıza bu tür şeyler geliyor. Teknelerimiz zarar görüyor. En son bu kadar şiddetli bir fırtına 7-8 yıl önce olmuştu. Yine bu kış bir hortum olmuştu. Hortumda benim teknem değil ama başka arkadaşlarımızın tekneleri zarar gördü. Bu fırtınada benim hasarım çok büyük. Sigortam 10'dabiri kadardı. Allah büyük, yenisini yapacağız' dedi.

Ayvalık'ın çok acil şekilde balıkçı barınağına ihtiyacı olduğunu kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, 'Dün yaşanan afet sonrası enkaz kaldırma çalışması devam ediyor. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ayvalık Belediyesi olarak sahadayız. Gerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gerek sahil güvenlik ekipleri, hep birlikte organize şekilde çalışıyoruz' diye konuştu. Bugün Balıkesir Valimiz geliyor. Bundan sonraki süreçte bu tür doğal afetlere karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili çalışmalarımız olacak. Ayvalık'ta denize olan ilgi artıyor. Bizim en büyük sıkıntımız, en kısa zamanda birden fazla balıkçı barınağına ihtiyacımız. En kısa zamanda bu devlet yatırımlarının Ayvalık'ta hayata geçirilmesini istiyoruz? diye konuştu.

AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR
AYVALIK'TA DÜN YAŞANAN FIRTINA SONRASI TEKNE SAHİPLERİ ACİL BARINAK İSTİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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