BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu - Haberler
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BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

AA - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü.

İlçede dün akşam başlayan fırtına yer yer hızını artırarak devam ediyor.

Özellikle küçük balıkçı teknelerinin bağlandığı Aliçetinkaya Mahallesi Armutçuk Sahili'nin yanı sıra Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan köprünün kıyılarında etkili olan fırtına yüzünden 4 tekne alabora oldu.

Öte yandan, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri, çatıları uçma tehlikesi olan metruk evlere yönelik çalışma başlattı.

İlçede fırtınanın yarın öğleye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta fırtına nedeniyle bazı tekneler alabora oldu

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