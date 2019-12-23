Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu
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Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

23.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:51
Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu

'in ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede hızı saatte 55 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ve Sahilkent mahalleleri ile Sarımsaklı, Yunus Emre Parkı ve Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı küçük balıkçı tekneleri alabora oldu. Teknelerin bağlı olduğu ahşap iskelelerde ise hasar meydana geldi.

Şiddetli yağışın da etkili olduğu bölgede, bazı otobüs duraklarının yıkıldığı görüldü.

Ayrıca, Sarımsaklı'daki bazı binaların bodrum katlarında su baskını yaşandı. Altınova Mahallesi'nin bir bölümünde tarım arazileri sular altında kaldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu
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