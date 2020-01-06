Ayvalık'ta fırtına etkili oluyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, soğuk hava ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
06.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:07
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, soğuk hava ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Hızı 75 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle sahilde bağlı bulunan küçük balıkçı tekneleri batma tehlikesi geçirdi.
Sahilkent Mahallesi'nde çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçların da dalları kırıldı.
Fırtınanın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA