Ayvalık'ta fırtına etkili oluyor
Haberler » Güncel » Ayvalık'ta fırtına etkili oluyor - Haber

Ayvalık'ta fırtına etkili oluyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, soğuk hava ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:38
Ayvalık'ta fırtına etkili oluyor

'in ilçesinde, soğuk hava ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Hızı 75 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle sahilde bağlı bulunan küçük balıkçı tekneleri batma tehlikesi geçirdi.

Sahilkent Mahallesi'nde çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçların da dalları kırıldı.

Fırtınanın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler