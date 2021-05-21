Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ayvalık'ta fırtına dehşeti.

Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in tatil yerlerinden olan Ayvalık'ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk mevkilerinde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü. Ayvalık'ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi. İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.

Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi
Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi
Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi
Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayvalık'ta fırtına onlarca tekneyi batırdı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Ayvalık'ta fırtına onlarca tekneyi batırdı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü
Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı: Araçlar didik didik aranıyor
Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı: Araçlar didik didik aranıyor
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:23:01. #1.13#

title