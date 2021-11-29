Ayvalık'ta fırtına apartmanın çatısındaki güneş panelini uçurdu
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle apartmanın çatısındaki güneş paneli uçarak otogara düştü.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle apartmanın çatısındaki güneş paneli uçarak otogara düştü.
İlçede gece başlayıp yer yer hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına etkili oluyor.
Fırtına nedeniyle Eski Otogar yanındaki apartmanın çatısında monteli olan güneş paneli yerinden söküldü.
Park halindeki minibüs ve otomobilleri teğet geçen panel, otogarın içine büyük bir gürültüyle düştü.
Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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