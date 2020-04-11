Ayvalık'ta fırınlarda ekmek üretimi başladı İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başlamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi fırınlar ekmek üretmeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başlamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi fırınlar ekmek üretmeye başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 24.00'ten itibaren faaliyete geçen fırınların hummalı bir şekilde başladığı ekmek üretiminin ardından, bu ekmekleri kendi araçlarıyla mahallelere giderek evlerinde kalan vatandaşların kapılarına kadar götürerek ulaştırması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yanı sıra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerin de vatandaşlara ekmeklerin ulaşımında ciddi destek verecekleri öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA