Ayvalık'ta FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı
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Ayvalık'ta FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı

Adliye mahrem imamlarının HTS çalışmaları sonucu tespit edilip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan soruşturma başlatılan A.T. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:53
Ayvalık'ta FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı

Adliye mahrem imamlarının HTS çalışmaları sonucu tespit edilip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan soruşturma başlatılan A.T. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin şüphelinin Ayvalık'ın Altınova Mahallesindeki ikametine sabaha karşı yaptıkları gerçekleştirdikleri operasyonda gözaltına alınan A.T. ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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