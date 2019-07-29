Ayvalık'ta Evgeny Grinko rüzgarı esti

BALIKESİR - Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye'de verdiği konser serisinin ikincisini Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdi.

Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayarak müziksever tarafından beğenilen, daha önce de Türkiye'de kapalı gişe olarak birçok konser veren Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko'nun konseri Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde, birbirinden sevilen eserleri Ayvalıklı sanatseverlerle paylaşan Grinko, izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak: İHA