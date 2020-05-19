Ayvalık'ta evde kalan vatandaşlara özel animasyon ve bando coşkusu
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Ayvalık'ta evde kalan vatandaşlara özel animasyon ve bando coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda Koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına takılan evde kalan vatandaşlara Ayvalık Belediyesi çok özel bir sürpriz hazırladı.

Ayvalık'ta evde kalan vatandaşlara özel animasyon ve bando coşkusu
19.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:13

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda Koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına takılan evde kalan vatandaşlara Ayvalık Belediyesi çok özel bir sürpriz hazırladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla, İzmir'den getirilen aralarında animatörlerinde bulunduğu bir bando takımı, belediye bünyesindeki bir traktörün ardındaki römorkla mahale mahalle gezdirilerek evlerinde kalan vatandaşlara konserler verildi.

Bando takımının gösterimlerine evlerinin balkonlarına çıkarak ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik eden vatandaşlar, sıcak havaya rağmen coşkulu ve renkli görüntüler oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak, Koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramları kutlayamadıklarını hatırlatarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayamadık. Üstelik bu sürecin ne zaman sona ereceğini de bilemiyoruz." dedi

Ayvalık Belediyesi bünyesinde "efsanevi" olarak nitelendirilen bir bando takımının bulunduğunu anca bando takımındaki bir çok müzisyenin 65 yaş üzeri olduğu için evlerinden çıkamadığını kaydeden Erkan Cılak, "Bu yüzden de bugün İzmir'den gelen bir bando takımını ilçemize davet ettik. Bunun içinde Ayvalık Kaymakamımızın da destekleriyle özel izinler aldık. Bugün belediyemize ait bir traktörün römorkunda bando takımıyla birlikte mahalle mahalle dolaşarak evlerinde kalan vatandaşlarımızın ayağına bu coşkuyu götürmeye çalışıyoruz. Umarım gelecek senelerde çok daha coşkulu 23 Nisanlar ve 19 Mayısları kutlarız" ifadelerini kullandı.

Bando takımının yanı sıra yüzlerindeki masklarıyla 19 Mayıs ruhunu taşıyan animatörlerle gerçekleştirdikleri etkinliğin vatandaşlar tarafından son derece olumlu olarak karşılandığını anlatan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Cılak, "Bu eğlenceye katılmak isteyip, animatörler ve bando takımı ile birlikte dans etmek isteyenler nedeniyle sosyal mesafeyi korumaya çalıştığımız için bazen güç anlar yaşıyoruz. Ama yine de eğlenceli ve coşkulu bir bayram geçirdiğimizi söyleyebilirim "diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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