Ayvalık'ta Ev Yangını
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Hayrettin Paşa Mahallesi 13 Nisan Caddesi'nde Ümmühan Sakızlı'nın (84) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evden yaşlı kadını çıkardı.
Vücudun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Sakızlı, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.