Ayvalık'ta "Etnobotanik Araştırma Teknikleri" kursu gerçekleştiriliyor

TÜBITAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Etnobotanik Araştırma Teknikleri" kursu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde başladı.

TÜBITAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Etnobotanik Araştırma Teknikleri" kursu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde başladı.

Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yürüttüğü projeye, Harran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri de destek verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce de katkı verilen kursa, 10 farklı ilden genç bilim insanları katılıyor.

Geleneksel bitki kullanım kültürüne ait birçok etkinliğin gerçekleştirileceği kursta Balıkesir Üniversitesinden Satıl ile Prof. Dr. Selami Selvi, Harran Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Akan, Munzur Üniversitesi'nden Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu ve Bingöl Üniversitesinden Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu gibi alanında uzman hocalar ders verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Satıl, kırsal alandan kente göç gibi nedenlerle bitkiler konusunda geleneksel bilgi birikimine sahip insanların azaldığına dikkat çekti.

Eski kuşaklarca bilinen bu bilgilerin yeni kuşaklara aktarılamadığı için çok değerli bir kültürel mirasın yok olduğunu ifade eden Satıl, şunları söyledi:

"Bu bilgilerin yeni kuşaklarca tanınması ve sahip çıkılması için bu alandaki çalışmaların yaygınlaştırılması ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması şarttır. Geleneksel bitki kullanım kültürünün korunması adına bu konuda yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması şarttır. Etkinliğimiz destekleyen başta TÜBİTAK-BİDEB olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunarız."

Bugün başlayan ve dört gün sürecek eğitim boyunca; etnobotanik ve tarihçesi, Türkiye florası ve etnobotanikteki yeri, bitkilerin bilimsel tayin ve teşhis yöntemleri, etnobotanik çalışma yöntemleri ve anket çeşitleri hakkında bilgiler verilecek.

Ayrıca etnobotanikte çalışma alanları, etnobotanik yayınlarda dikkat edilecek hususlar ve etnobotanikte kullanılan güncel moleküler yöntemler tanıtılacak.

Geleneksel yöntemlerle krem ve sabun üretimi ile doğal boyalarla ip boyama tekniği gibi eğitimlerin de verileceği kursta, kursiyerler BAÇEM, Kızıklı köyü, Kazdağı ve Edremit halk pazarında incelemelerde bulunacaklar.

Kurs, son gün yapılacak olan "Etnobotanik Materyaller Sergisi" ve sertifika töreni ile tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın