Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
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Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor

Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan esnaf, Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferlerinin başlamasını bekliyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan esnaf, Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferlerinin başlamasını bekliyor. Dostluk ve arkadaşlıkların yanı sıra 2 yerleşim yeri arasında önemli ticari faaliyetlerin bulunduğunu belirten esnaf, Ayvalık'ın ekonomisi için de bu kararın son derece önemli olduğunu belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan ülkeler arası geçiş kısıtlamaları yavaş yavaş esnetilmeye başlarken  Yunanistan'ın Midilli Adası ile  Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gümrük kapılarının yeniden açılması bekleniyor. Haftalık ortalama 1000  Yunan turistin geldiği Ayvalık'ta, turistlerin bıraktığı döviz ilçe için önemli bir gelir kapısı oluyor. Esnaf, Yunan misafirlerin gelmesini dört gözle beklediklerini belirtirken, kapıların açılmasının ise 2 ülkenin de menfaatine olduğunu söylüyorlar. 

Yunan turistleri gözlerinin aradığını söyleyen Ercan Karakoç, "Kapılar kapandığından bu yana, perşembe günü kurulan pazarımız durgun bir şekilde geçiyor. Şu an Yunan misafirlerimiz gelmediği için biraz zorluk çekiyoruz" dedi.Pazar esnafından  İzzet Durko, pandeminin başından beri gelemeyen Yunan turistleri özlediklerini söyledi. Midilli'deki arkadaşlarıyla görüştüğünü ve onların da Türkiye'yi özlediklerini belirten Ufuk Ova da "Midilli Adası ve oradaki dostlarımızı özledik. Telefonla yaptığımız görüşmelerde onlar da aynı duygulardan bahsediyor. Kapıların açılması, hem turizm hem de sosyal açıdan iki tarafın da menfaatine olacaktır" diye konuştu.Yunanistan'ın Midilli Adası'na en son feribot seferlerini 4 Mart 2020 günü yaptıklarını söyleyen tur işletmecisi Ali Jale, 16 aydır hiçbir sefer yapamadıklarını belirtti. Bu durumdan direkt olarak etkilendiklerini anlatan Ali Jale, şunları söyledi:

"Ayvalık ile Midilli arasında çok ciddi bir alışveriş, arkadaşlık, dostluk bağı; organik bir bağ var. Diğer Yunan adalarına hiç benzemeyen bir bağ var. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri kurulan Ayvalık pazarına, Midilli'den çok ciddi bir Yunan turist geliyor. Yine yaz aylarında, Türkiye'den tatil amaçlı Yunanistan'a da ciddi bir geçiş oluyor. Kapıların ne zaman açılacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi. Temmuz ayı itibariyle kapıların açılmasını bekliyoruz. Salgın hastalık tüm dünyayı etkiledi. En fazla etkilenen sektörlerin başında da uluslararası turizm sektörü geliyor. Tabii bu durum esnafa da doğal olarak yansıdı. Her hafta bin kişi buraya geliyor, neredeyse her evin bütçesi için önem taşıyor.  Bu nedenle bütün Ayvalık, kapıların açılmasını bekliyor. Temmuz'da kapılar açılsa bile, normale dönmemiz 2022'yi bulacaktır. Yine de ümitsiz değilim. Artık gemilerin pervanelerinin dönmesini, Ayvalık ile Yunanistan arasındaki ticaretin iki devlet tarafından yasal zeminlerin oluşturulmasıyla başlamasını bekliyoruz." 


Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor
Ayvalık'ta esnaf, Midilli'den gelecek Yunan turistleri bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren

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