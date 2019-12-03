: Ayvalık'ta engellilerden sergi

03.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:31

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engellilerden oluşan kursiyerler tarafından yapılan ahşap boyama, el sanatları ve resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi bünyesindeki 70 engelli kursiyerin 3 usta öğretici nezaretin yapmış olduğu eserlerden oluşan sergi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesine ait Fahamet-Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, engelli vatandaşların yılda bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş de engelli kursiyerlerin profesyonelce eserleri ortaya çıkarmasının kendileri için onur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Sergide satılacak eserlerin yüzde 50'sinin engelli kursiyerlere ekonomik kazanç olarak ödendiğini anlatan Özlemiş, yarısının ise malzeme alımları için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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