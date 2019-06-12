Ayvalık'ta engelliler işçilere yemek hazırladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu ile belediye bünyesindeki Engelliler Rehabilitasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen etkinlikte engelli vatandaşlar işçilere yemek yaptı.

Cunda Uygulama Oteli mutfağında, okulun usta eğiticilerinin gözetiminde engelliler tarafından pişirilen yemekler, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü önünde konuşlanan mutfak karavanda, ilçede farklı kurumlarda çalışan işçilere servis edildi.

ASTED'in görme engelli koordinatörü Namık Tuncel, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, Ayvalık Belediyesinin temizlik işleri birimindeki işçilerin çok kapsamlı bir temizlik çalışması başlattığını söyledi.

"Engelli dostu" olarak nitelendirdikleri Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülüğünde başlatılan bu çalışmayla ilçenin tertemiz olduğunu belirten Tuncel, şöyle konuştu:

"Bu özverili çalışmaları gerçekleştiren temizlik işçilerimizle, engelli arkadaşlarımız ile rehabilitasyon amaçlı yaptığımız yemekleri paylaşmak istedik. Sağ olsunlar başta Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ersan Bahar olmak üzere, belediye bünyesindeki temizlik işçilerimiz bu davetimize olumlu yanıt verdiler. Bugün hep birlikte büyük bir ahenkle bir araya gelerek bu etkinliği gerçekleştirdik. Katılan herkese başta başkan yardımcımız Ersan Bahar olmak üzere şükranlarımı sunuyorum."

Engelliler tarafından hazırlanan yemeğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Bahar da 30 Mart seçimlerinin ardından ilçe genelinde dev bir temizlik hamlesi başlattıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda Ayvalık merkez ve kırsal mahallelerinde en ücra köşeleri bile temizlemeye çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar ama şu asla unutulmamalıdır ki en iyi temizlik, kirletmemektir. Bu yüzden de bizim vatandaşlarımızdan ve ilçemize ziyaret eden tatilcilerimizden ricamız, temizlik işçisi arkadaşlarımıza bu yönde yardımcı olmalarıdır." dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA