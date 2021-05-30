Ayvalık'ta düşmana atılan ilk kurşunun 102. yıldönümü gururu
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Ayvalık'ta düşmana atılan ilk kurşunun 102. yıldönümü gururu

Ayvalık'ta düşmana atılan ilk kurşunun 102. yıldönümü gururu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 29 Mayıs 1919'da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından Anadolu topraklarında düşmana karşı düzenli bir ordu tarafından atılan ilk kurşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlanıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 29 Mayıs 1919'da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından Anadolu topraklarında düşmana karşı düzenli bir ordu tarafından atılan ilk kurşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlanıldı.

Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleşen törende, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Erhan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu tören; çelenklerin sunumu, Ali Çetinkaya ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk anıtına halkın çiçek bırakması ile sona erdi.

29 Mayıs 1919 da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya ve birliği tarafından ilk kurşunun atılmasından sonra, Türk ulusu Gazi Mustafa Kemal önderliğinde tam 3,5 yıl emperyalizme direnerek, vatanı düşmandan temizlediğini ve Ayvalık'ın Yunan işgalinden 15 Eylül 1922'de kurtulduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, " 3,5 yıl süren düşman işgalinde Ayvalık, çok zor günler ve yıllar geçirmişti. Yıkık binalar, bitmiş bir ticaret, ağır hasar görmüş bir şehir. Peki, ne yaptı Ayvalık halkı yıkık binayı da onardı, yıkılmış umutları da, savaşın hasarını dişinle tırnağınla, zeytinindeki hasadıyla yok etti. Yeniden ayağa kalktı. Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza ne borçluysak bir o kadar da o kötü günlerden Ayvalığı ayağa kaldıran atalarımıza dedelerimize borçluyuz. Yine gün kurtuluş savaşındaki gibi birlik günüdür. Yine evimize, bağımıza, zeytinimize, tarihimize, esnafımıza, turizmimize sahip çıkarak birlik olarak kalkınma ayaklanma zamanıdır. Bu gün bu coğrafyada yaşayan, yaşamında Ayvalık olan, bu coşkulu günü hisseden herkese sesleniyorum. 29 Mayıs 1919'un acı işgal gününü unutmayalım, ama 15 Eylül 1922 Ayvalık'ın kurtuluş gününü de daima bayram olarak kutlayalım."diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta düşmana atılan ilk kurşunun 102. yıldönümü gururu - Haberler
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