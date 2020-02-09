Ayvalık'ta durdurulan otomobilde uyuşturucu haplar ele geçirildi
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Ayvalık'ta durdurulan otomobilde uyuşturucu haplar ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu geçirildi.

09.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:30
Ayvalık'ta durdurulan otomobilde uyuşturucu haplar ele geçirildi

'in ilçesinde ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu geçirildi.

Altınova Mahallesi'nde, Balıkesir ile İzmir il sınırının geçtiği Madra Köprüsü'nde, İzmir'in Dikili ilçesi istikametinden gelen Y.D. yönetimindeki otomobil jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, motor bölümünde bulunan hava filtresinin içine gizlenmiş 532 uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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