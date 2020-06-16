Ayvalık'ta domuzlar ilçe merkezine indi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzları, şehre indi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzları, şehre indi.

Ayvalık'ın mavi bayraklı plajı olan Sarımsaklı'da, gündüz saatlerinde bölgedeki Nikita deresinin sazlık alanında gizlenen dört yetişkin 9 yavrudan oluşan domuz grubu sabah saatlerinde gizlendikleri yerden çıktı.

Domuzların olduğunu gören vatandaşlar durumu Burhaniye'den Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile polise bildirdi.

Bir süre bölgede dolaşan yaban domuzları daha sonra gözden kayboldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlardan İbrahim Çiçek, "Buradan gelip geçerken buradaki domuzlar dikkatimizi çekti. Önce inanamadık tabi ki. Sonra baktık ki, yavru domuzlar ve bunların anneleri, babalarının bu bölgede olduklarını gördük." diye konuştu.

Domuz grubuna bazen buradaki beş yıldızlı otelin önünde bazen de aynı bölgede bulunan bir siteye ait çöp konteynerlerinin etrafında rastladığını anlatan Çiçek, "Bu domuzların insanlara saldırdığını duymadım. Ancak bazen yanlarında yavruları olduğu için saldırabiliyormış da. Eğer yavru domuzları sevmeye yeltenirseniz, saldırabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA