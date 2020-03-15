Ayvalık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Cennet Tepesi istikametinden Devlet Hastanesine doğru giden Adile Z. idaresindeki 10 BAL 06 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA