Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle bir apartmanın çatısındaki dev güneş paneli otogara uçtu.

Gece saatlerinde başlayan fırtına gün ağardığında bazı küçük balıkçı teknelerini batırırken, bazı ağaçların da dallarının kırılmasına sebep oldu. Etkisini gün boyu sürdüren fırtınada, ilçe merkezindeki eski otogar yanındaki bir apartmanın çatısında bulunan güneş paneli uçtu. Otogar içerisindeki park halindeki minibüs ve otomobilleri şans eseri teğet geçen güneş paneli büyük bir gürültüyle düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu anlara şahit olan vatandaş Ümit Çelebi, dev panelin önce yere uçtuğunu, sonra yerden zıplayarak park halindeki minibüsleri teğet geçtiğini söyledi. Yetkililer, fırtına sebebiyle herhangi bir çatı uçması ya da ağaç devrilmesine karşı vatandaşları uyardı. - BALIKESİR

Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

Ölümden saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ölümden saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

 İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

 Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title