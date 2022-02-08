Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itilen 20 göçmen kurtarıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itilen 20 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 04.00 sıralarında Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine hemen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ege Denizi'nde Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itildiği ve botları patlatıldığı öğrenilen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.

20 göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Balıkesir, Yunan, Türk, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title