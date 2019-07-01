Ayvalık'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı heyecanı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tören; Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde toplanan olan protokol ve vatandaşların katılımıyla Ayvalık Liman Başkan vekili Yasin Aldemir'in öncülüğünde anıta çelenk sunulmasıyla başladı.

Ayvalık Belediye Bandosu'nun eşliğinde gerçekleşen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi. Ayvalık Liman Başkanlığı, Yelken İhtisas Kulübü ve Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi tarafından anıta çelenklerin sunumunun ardından deniz şehitleri için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi öğrencisi Serdar Yaşıtlıoğlu'nın kabotaj bayramı ile ilgili şiirini okumasının ardından konuşan Ayvalık Liman Başkan Vekili Yasin Aldemir, "Bugün tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk Denizciliği'nin dönüm noktalarından birisi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıldönümüdür.

1 Temmuz 1926 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde çıkarılan Kabotaj Kanunu, bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın denizde kazanılan önemli bir boyutudur. Bu kanuna göre; "Türkiye Limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı" belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar (kapitülasyonlar) sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık hakkımız perçinlenmiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur" dedi.

Liman Başkan Vekili Aldemir'in konuşmasının ardından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, gaziler, şehit aileleri, daire amirleri saat 10.30'da yolcu motoru iskelesinde hazır bekletilen Sahil Güvenlik botuyla hazırlanan çelengin şehit denizcilerin ruhuna ilçe protokolü tarafından denize bırakılmasıyla sona erdi.

Ayvalık'taki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramın etkinliklerinde her yıl olduğu gibi 100 metre Serbest Büyükler, 100 metre Serbest Gençler, 100 metre Serbest Yıldızlar ve 100 metre serbest engelliler yüzme yarışlarının ardından günün en renkli ve heyecanlı yarışı yağlı direkten bayrak alma yarışları izleyenlere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.

Engelli Yüzücü Şahin Tunç'un kategorisinde birinciliği göğüslediği yüzme yarışlarının ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarının adeta simgesi olan yağlı direk yarışmasını Emre Taşkın kazandı.

Gençler kategorisinde; Engin Özyörük birinci olurken, ikinciliği Doruk Kaynak, üçüncülüğü de Ahmetcan Soylar elde ederken, Yıldızlar kategorisinde; birinciliği Arda Baran Soylar, ikinciliği Engin Akkoç, üçüncülüğü de Ege Akkoç kazandı.

Yarışmalarda dereceye giren yarışmacıların hediyeleri; Kaymakam Görgülüaslan'nın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Cankurtaran ve sualtı ekiplerinin yanı sıra Setur Marina ve Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü'nün minik yelkencilerinin gösterileri de bayrama adeta damgasını vurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA