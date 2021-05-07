Ayvalık'ta deniz salyası alarmı

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan müsilaj olarak da isimlendirilen deniz salyaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de görüldü.

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan müsilaj olarak da isimlendirilen deniz salyaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de görüldü.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Ayvalık'ın Cumhuriyet Meydanı ve Aşıklar Köprüsü sahilinde de görüldü.

Teknelerin etrafını çevreleyen deniz salyalarına, bazı gemilerin denize bıraktıkları sintine yağlarının da karıştığı gözlendi.

Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten bazı balıkçılar, hava sıcaklıklarının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte deniz dibinde biriken salyaların su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. Bu durum, su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar bunlar balık ağlarımıza yapışıyordu. Balık yakalamamıza engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz. Tabi deniz salyalarına bir de bazı teknelerin sintineleri de karışınca durumda daha da vahimleşiyor" ifadelerini kullandılar.

(Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı