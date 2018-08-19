Ayvalık'ta Çöpte Başlayan Yangın Eski Depoya Sıçradı
Ayvalık ilçesinde, sigara izmariti atılması sonucu çöp konteynerinde başlayan yangın, eski zeytinyağı deposuna sıçradı.
Ayvalık ilçesinde, sigara izmariti atılması sonucu çöp konteynerinde başlayan yangın, eski zeytinyağı deposuna sıçradı.
Hayrettinpaşa Mahallesi Motor Aralığı Sokak'ta bulunan çöp konteynerine atılan sigara izmariti, çöpleri tutuşturdu.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, konteynerin yanında bulunan eksi zeytinyağı deposuna sıçradı.
Kullanılmayan eski zeytinyağı deposunu saran yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.