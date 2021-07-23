Ayvalık'ta çöplük yangınına havadan müdahale
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Ayvalık'ta çöplük yangınına havadan müdahale

Ayvalık'ta çöplük yangınına havadan müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda çıkan ve halen daha süren yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından müdahale edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda çıkan ve halen daha süren yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın çöp depolama alanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına; Edremit Orman Bölge, Ayvalık Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerle müdahale edildi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin de havadan yaptığı müdahalelerin ardından ormanlık alana çok yakın mesafedeki çöplük yangını kontrol altına alındı.

Çöplük alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR

Ayvalık'ta çöplük yangınına havadan müdahale
Ayvalık'ta çöplük yangınına havadan müdahale
Ayvalık'ta çöplük yangınına havadan müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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