Ayvalık'ta "Çöplüğün Altın Çocukları" ilgi gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta "Çöplüğün Altın Çocukları" ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı, Suat Salgın - Yerel
 - Güncelleme:

Ayvalık'ta "Çöplüğün Altın Çocukları" ilgi gördüBALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 6 Şubat tarihine kadar açık kalacak olan "Çöplüğün Altın Çocukları" isimli fotoğraf sergisi, Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ALTINOVA, YALOVA (İHA) - Ayvalık'ta "Çöplüğün Altın Çocukları" ilgi gördü

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 6 Şubat tarihine kadar açık kalacak olan "Çöplüğün Altın Çocukları" isimli fotoğraf sergisi, Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Ayvalık Belediyesi Başkan yardımcısı Erkan Karasu, sokaktaki dostlar için gönüllülük anlayışıyla yürütülen çalışmaları ilgiyle izlediklerini söyledi. Karasu, "Faaliyetlerine Ayvalık Altınova Mahallesi'nde döküme kapatılan eski çöplük bölgesinde bir yıl önce başlayan 'Çöplüğün Altın Çocukları' isimli hayvan sever ve gönüllülerden oluşan topluluğun gün geçtikçe sayılarını artırmakta, Belediyemiz ve diğer sosyal toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak sokak hayvanlarına her türlü desteği vermektedir" dedi.

Sergi; eski Altınova çöplüğünde, Ayvalık Belediyesi tarafından belirlenen alanda, sokak canları adına besleme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürüten gönüllü topluluğu üyeleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluştu.

Ayvalık'ta Çöplüğün Altın Çocukları ilgi gördü

Ayvalık'ta Çöplüğün Altın Çocukları ilgi gördü

Ayvalık'ta Çöplüğün Altın Çocukları ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Yerel

Ayvalık Belediyesi, Balıkesir, Altınova, Altın, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title