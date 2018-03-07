Ayvalık'ta CHP'den Köylü Kadınlara Kahvaltılı Jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı, İlçe Kadın Kolları yönetiminin öncülüğünde kırsal mahallede yaşayan kadınlara kahvaltı ikramında bulundu.

Altınova Mahallesinde Ayvalık Belediyesi'ne ait Taşköşk Restoran da gerçekleşen kahvaltıya; ilçeye bağlı kırsal mahallelerden; Karaayıt, Bağyüzü, Akçapınar, Yeniköy'den yaklaşık 110 köylü kadın hazır bulundu.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'nın öncülüğünde, İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım ve Ayvalık CHP İlçe yöneticilerinin yanı sıra CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülin Çalışıcı ile ekibinin konukseverliğinde gerçekleşen kahvaltıda emekçi köylü kadınlara CHP'li kadınların ikramları kendi elleriyle paylaşması görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Sohbet havasında gerçekleşen kahvaltının ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü yurdun efendisidir' özdeyişini anımsatarak, "Toprağı alınterleri ve nasırlı elleriyle işleyerek, ürettikleriyle toplumum karnını doyuran emekçi köylü kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bu yüzden de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anamız-bacımız ve baş tacımız olan köylü kadınlarımıza küçük bir jest yapmak istedik. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Tülin Çalışıcı ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının organizasyonunda bu anlamlı kahvaltıyı gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Bu duygularla tüm kadınlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR