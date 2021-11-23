Ayvalık'ta çarpışan iki aracın sürücüleri yaralandı
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvalık Şehirler Arası Otogar Kavşağı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde 10 AFB 212 ile 10 BVC 24 plakalı araçlar çarpıştı.
Kazada, yolun dışına savrulan araçların sürücüleri Bilal Öneş ile Meltem Nemli yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.