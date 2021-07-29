Ayvalık'ta boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
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Ayvalık'ta boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Ayvalık'ta boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaran ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ayvalık Belediyesine ait Duba Plajı'nda denize giren Osman Gözüyaşlı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden plajda görevli cankurtaran ve sahildeki vatandaşlar, Gözüyaşlı'yı sudan çıkarttı.

Gözüyaşlı, Ayvalık Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Plajdaki cankurtaranlara yardımcı olan Ziya Ay, gazetecilere, destek için suya atladığını belirterek, "Boğulmak üzere olan kişiyi kıyıya çıkardık. İnşallah hayati bir tehlike yaşamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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