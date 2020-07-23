Ayvalık'ta bisiklet ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosiklet ile bisiklet çarpıştı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Altınova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İskele mevkii istikametinden gelen İsmet Savaş yönetimindeki 35 HC 0577 plakalı motosikletiyle seyrederken, karşı yönden ters şeritten gelen Hasan Gümüş'ün kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Savaş yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmet Savaş tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA