Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya altına alındı
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Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya altına alındı

01.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:24
Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya altına alındı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı. Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Beşiktepe Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 110 haneli ve 275 kişinin yaşadığı Beşiktepe Mahallesi giriş ve çıkışında dün akşam saat 21.00 itibariyle Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler nöbet tutmaya başladı.

Ayvalık'ta Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahalleleri de karantina altında bulunuyor.


Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya altına alındı
Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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