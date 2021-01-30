BALIKESİR - Ayvalık'ta bir evin çatısına yıldırım isabet etti

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli yağış, birçok bölgede su baskınları ve su birikintilerine neden olurken Ayvalık'ta bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti.