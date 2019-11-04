Ayvalık'ta bir aydır onarılamayan ve yerde yatan mobese direği haberimizin ardından kaldırıldı

04.11.2019 16:08

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği, aradan bir ay geçmesine rağmen halen daha onarılıp yerine dikilememesine ilişkin haberimizin ardından yetkililer söz konusu direği bulunduğu yerden kaldırdı.



Özel bir firmaya ait kamyon ve ekiplerle yerinden sökülen direk, onarıma gönderildi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve bölge halkının "Jandarma Kavşağı" olarak isimlendirdiği bölgede bulunan direğinin yetkililer tarafından onarılmaması nedeniyle bölgede güvenlik açısından gerekli olan mobese kameralarının da çalışmadığını belirten vatandaşlar, kaza sonrasında yıkılan direğin elektrik kablolarının da uçlarının açık olarak bırakılmasının ölümcül tehlikeleri de beraberinde getirmesinden endişeli olduklarını vurgulayarak, bu duruma tepki göstermişlerdi.



Bir aydan bu yana mobese direğinin kaza sonrasında olduğu halde yerde bekletilmesinin Ayvalık'a yakışmadığını kaydeden vatandaşlar, son derece basit bir işlemin bile yetkililer tarafından haftalarca yapılamayışını da son derece manidar bulduklarını ve söz konusu tablonun hiçbir şekilde savunulacak tarafının bulunmadığını da sözlerine eklemişlerdi.



Yerinden kaldırılan direğin ne zaman dikilip, hizmete gireceği merak konusu



Şimdi ise, söz konusu mobese direğinin ne zaman yerine monte edilip, üzerine donatılacak kameralarla ne zaman hizmete gireceği ise merak konusu oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA