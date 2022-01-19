Ayvalık'ta beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, 1 köpek telef oldu.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, 1 köpek telef oldu.
Murat Kurt idaresindeki 10 YV 331 plakalı otomobil, Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü girişinde Bahadır Aktaş yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen beton mikseriyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kurt, yaralandı. Otomobildeki yavru köpek de telef oldu.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kurt, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri