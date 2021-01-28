Ayvalık'ta başlatılan "askıda kitap" kampanyasında 2 günde 150 kişiye ulaşıldı
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Ayvalık'ta başlatılan "askıda kitap" kampanyasında 2 günde 150 kişiye ulaşıldı

28.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:52
Ayvalık'ta başlatılan

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kitabevi sahibi Hünkar Erdem Söğüt'ün öğrencilere yönelik başlattığı askıda kitap kampanyasıyla 2 günde 150 kişiye kitap ulaştırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kitabevi sahibi Hünkar Erdem Söğüt'ün öğrencilere yönelik başlattığı askıda kitap kampanyasıyla 2 günde 150 kişiye kitap ulaştırıldı.

Söğüt, Cumhuriyet Caddesi'nde bir ay önce açtığı kitabevinde, Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için kampanya başlattı. Kampanya, kısa sürede ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Hünkar Erdem Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların internet ortamından çok kitaplarla vakit geçirmeleri gerektiğini belirterek, "Sadece internet ortamında, sosyal medya koşullarında bu çocuklarımızın hayatlarını devam ettirmelerini istemedim. Bu yüzden de bu kampanyayı yapmak istedim." dedi.

Kitap bağışlayanla bağışı kabul edenler arasında görünmeyen bir köprü kurduğunu aktaran Söğüt, şöyle konuştu:

"Gelen her kitap bağışçısının yaptığı bağışı not ediyorum, ardından da ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyorum. Çoğunlukla çocuklar dükkana gelerek askıda kitap olup olmadığını soruyorlar. O an kitap olmasa bile ben yine de o çocuğu gerçekten ihtiyaç sahibiyse zaten boş çevirmiyorum. Kampanyaya evlerinden kitap getirenler de oldu. Müşterilerimiz, eşimiz, dostumuzun da destekleriyle kampanyaya başladığımız 2 günden bu yana 150 kitabı öğrencilerimize ulaştırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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