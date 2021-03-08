Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil
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Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil

08.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:13
Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediyenin çalışan kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediyenin çalışan kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlara İstanbul sözleşmesi kitapçığı ve kırmızı karanfil veren Başkan Mesut Ergin yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"Bu ülkede 2008 yılında 80 kadın öldürülürken, bu sayı 2020'de 420'lere çıktı. 2008 yılından bugüne kadar 3 bin 621 kadın cinayeti oldu, bir iç savaş gibi. Her yıl yüz binlerce taciz, cinsel istismar suçları mahkemelerde. Mahkemelerden tatmin edici sonuçlar çıkmadığı da aşikar iken, yani aslında kadının bağımsız olarak sağlıklı ve özgür hayatı tesis edilememişken; bu ülkede yerelde de olsa siyaset yapan biri olarak, Kadınlar Gününde açıklama yapmak bana utanç verici gelmektedir. Meydan kadınlarındır, söz kadınlarındır. Benim söyleyebileceğim kadınlar gününü hak ettiği bir şekilde kutlayabileceğimiz, kadınların yasalarla, eşitlikle ve adaletle yaşama haklarını sürdürebildiği bir hukuk yapısına kavuştuğunu yakın gelecekte görmeyi dilemektir. Kadınlar için söylenecek binlerce söz vardır, ama dün haberleri izledik, ne denilebilir ki? Annem, eşim, kızım, iş arkadaşlarım, tanıdığım tanımadığım bütün anneler, bütün eşler, bütün kız çocukları iyi ki varsınız. Kadınlar Gününüz kutlu olsun." - BALIKESİR

Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil
Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil
Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil
Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil
Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil
Ayvalık'ta Başkan Ergin'den kadın çalışanlara kırmızı karanfil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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