Ayvalık'ta Başkan Çakırca'dan esnafa şok baskın
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Ayvalık'ta Başkan Çakırca'dan esnafa şok baskın

17.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:21
Ayvalık'ta Başkan Çakırca'dan esnafa şok baskın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ilçedeki esnaflara şok baskınlar düzenleyerek Balıkesir Valiliği öncülüğünde alınan Kovid19 önlemlerini denetledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ilçedeki esnaflara şok baskınlar düzenleyerek Balıkesir Valiliği öncülüğünde alınan Kovid19 önlemlerini denetledi.

İlçe merkezi ile bazı mahallelerde yaptığı denetimler sırasında esnafa kolonya ve maske dağıtımı da yapan Başkan Çakırca, yaptığı baskın gibi denetimler sırasında esnaf ve sanatkarların Kovid19 önlemlerine harfiyen uymasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "Kontrollü Nomalleşme" sürecinde yayınlanan Koronavirüs haritasında Balıkesir'in kırmızı renkle gösterildiğini ve bu yüzden de hastalığın yayılımında çok riskli kentlerden biri olduğunu hatırlatan Melih Çakırca, sorunun çözümünün alınan önlemlere tam riayetle mümkün olabileceğini savundu.

Balıkesir gibi Ayvalık'ta da 6 kırsal mahallenin Kovid19 salgını nedeniyle karantina altında tutulduğunu belirten Çakırca, bu yüzden de Ayvalık genelinde başta ilçe esnaf ve sanatkarları olmak üzere, her vatandaşın kurallara tam anlamıyla uyarak vaka sayılarını en aza indirebilmek için mücadele etmesi gerektiğini belirterek, bunun için en önemli adımın da; 'Maske-Mesafe ve Hijyen' olduğuna işaret etti. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Başkan Çakırca'dan esnafa şok baskın
Ayvalık'ta Başkan Çakırca'dan esnafa şok baskın
Ayvalık'ta Başkan Çakırca'dan esnafa şok baskın
Ayvalık'ta Başkan Çakırca'dan esnafa şok baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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