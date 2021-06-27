Ayvalık'ta başarılı çalıştırıcı Sersan'dan bir gurur daha

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, taekwondo sporunda elde ettiği başarılarıyla ismini sık sık yurt geneli ve dünyaya duyuran Volkan Sersan 'ın, spor bilimleri alanındaki ilk uluslararası akademik çalışması yayınlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, taekwondo sporunda elde ettiği başarılarıyla ismini sık sık yurt geneli ve dünyaya duyuran Volkan Sersan 'ın, spor bilimleri alanındaki ilk uluslararası akademik çalışması yayınlandı.

2006 yılından bugüne kadar Ayvalık Spor Kulübü başkanlığını ve taekwondo antrenörlüğünü yürüten ve gerek uluslararası gerekse ulusal maçlarda sporcularının almış olduğu birçok başarının mimarı olan Volkan Sersan, akademik kariyerine bir yenisini daha ekledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Spor Yöneticiliği alanında Tezli Yüksek Lisansını bitirmek üzere olan Sersan, hakem süreci sonrası yayınlanan çalışmasında, olimpik spor branşlarında teknoloji kullanımına değinerek 21.yüzyıl kavramlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı