Ayvalık'ta bacadan çıkan yangın komşu evi yaktı

30.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:48

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ortak baca yüzünden bitişik dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.



Aliçetinkaya Mahallesi Bıldırcın Sokak Kösem Apartmanı No: 25 adresindeki dairede yangın çıktı. Vatandaşların hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne haber vermesiyle ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede, yangının komşu dairede yanan sobanın dumanını "sifon baca" denilen sistemle ortak baca hattından tahliye ettiği ve yangının çıktığı evin baca girişinin de kağıt ve yanıcı maddelerle kapatıldığı belirlendi. Evin salon kısmı tamamen küle dönerken, soba bile olmayan evde ciddi maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA